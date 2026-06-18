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Smartavia: пассажиры Boeing 737−800 вылетят в Архангельск в 01:30 мск

Стало известно, во сколько вылетит резервный борт для пассажиров аварийно севшего рейса.

Источник: Комсомольская правда

Резервный борт для пассажиров рейса, совершившего вынужденную посадку в Сочи, уже прибыл в аэропорт. Вылет в Архангельск запланирован на 01:30 по московскому времени. Об этом РИА Новости сообщили в авиакомпании Smartavia.

«Резервный самолет Smartavia прибыл в аэропорт Сочи. В 1.30 мск он вылетит с пассажирами в Архангельск», — говорится в сообщении.

Поздним вечером 17 июня самолет авиакомпании Smartavia, выполнявший рейс из Сочи в Архангельск, после взлета передал аварийный сигнал над Черным морем и пропал с радаров. Воздушное судно благополучно совершило посадку в аэропорту Сочи, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

16 июня в аэропортах Москвы были введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Среди аэропортов, которые затронули ограничения, — Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский.