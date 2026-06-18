Премию в 500 тыс рублей обещают хабаровчанам за данные о подделке учебников

В России отмечается резкий рост контрафактных учебников. За информацию об их производителях издательство «Просвещение» обещает вознаграждение до 500 тысяч рублей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на ТАСС.
Поддельные учебники для начальной и средней школы, которые продаются на маркетплейсах, напечатаны с нарушением технических стандартов и имеют дефекты цветопередачи и ошибки, так как пересняты с оригиналов механически. В результате зрение учеников может снижаться.
— Вознаграждение составит до 500 тысяч рублей при условии, что указанная информация послужит основанием для возбуждения уголовного дела по статье о нарушении авторских и смежных прав (ст. 146 УК РФ) или незаконное использование средств индивидуализации товаров (ст. 180 УК РФ), — сообщили в Группе компаний «Просвещение».
Напомним, в России готовят обязательную маркировку автозапчастей.