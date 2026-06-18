В Хабаровском крае предприятие заплатило 2,7 млн рублей за ущерб лесу

В бюджет Верхнебуреинского района поступили 2,7 млн рублей, выплаченные недропользователем АО «Ургалуголь» в качестве компенсации за ущерб лесному фонду и почвам, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Обращение о нанесении предприятием ущерба окружающей среде поступило Амурскому бассейновому природоохранному прокурору на личном приеме. По нему провели проверку, которая показала, что на землях лесного фонда в водоохранной зоне реки Ургал недропользователь уничтожил лесные насаждения и снял плодородный слой почвы на площади 2000 квадратных метров. Участок был загрязнен порубочными остатками и мусором, а 22 линии электропередач не оснащены птицезащитными устройствами.
— По результатам рассмотрения представления прокурора ущерб возмещен в бюджет Верхнебуреинского района. Разработан план мероприятий по оснащению линий электропередач специальным оборудованием, предупреждающим поражение птиц током. Устранение нарушений на контроле природоохранного прокурора, — сообщили в Амурской бассейновой природоохранной прокуратуре.
Напомним, золотодобытчик заплатит 4,5 млн рублей за загрязнение реки в Хабаровском крае.