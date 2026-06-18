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В Брянской области после атаки ВСУ на автобус 6 человек остаются в больнице

Пассажиров, которые не пострадали при атаке ВСУ в Брянской области, доставили в Белоруссию. Ещё шесть человек остаются в больнице.

Источник: Аргументы и факты

Шесть человек остаются в больнице в Брянской области после атаки БПЛА украинских формирований на автобус с гражданами Белоруссии, сообщили в исполнительного комитета Гомельской области республики.

Уточняется, что пассажиров, которые не пострадали при ударе, доставили на автобусах в белорусский город Речицу.

«Ещё шесть человек остаются в больнице», — отметил облисполком в своём Telegram-канале.

В сообщении подчеркивается, что всем вернувшимся в случае необходимости окажут психологическую и медицинскую помощь.

Напомним, 17 июня украинские формирования, используя БПЛА, атаковали в Брянской области автобус детской футбольной команды из Белоруссии. В результате удара погибла женщина, которая сопровождала группу.

По факту инцидента Следственный комитет России начал расследование атаки ВСУ на автобус. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Владимир Зеленский сознательно подвергает детей опасности и делает их мишенью при ударах.

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