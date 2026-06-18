По делу бизнесмена Трабера задержали ещё двух человек

По данным «Контур. Фокус», Илья Трабер владеет долями в Приморском универсальном терминале и Приморском универсально-перегрузочном комплексе. Ему также принадлежат активы в фирмах, связанных с морским транспортом, недвижимостью и финансовыми услугами. Ранее в прессе фигуранта называли одним из самых влиятельных деловых людей Северной столицы и крупным игроком антикварного рынка 1990-х годов.