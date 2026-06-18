В Красноярском крае за сутки потушили 15 пожаров, погибших нет. Об этом сегодня, 18 июня, сообщила пресс-служба регионального МЧС.
Так, в садовом обществе «Курыш» Канска сгорели две бани на общей площади 16 квадратных метров. Произошла разгерметизация газового баллона. На месте работали семь человек и две единицы техники. Предварительная причина пожара — нарушение при эксплуатации печи.
На оказание помощи при ДТП специалисты ведомства выезжали четыре раза.
На акваториях края спасатели зарегистрировали два происшествия: в устье реки Кочечум около поселка Тура нашли тело женщины, а в озере Линево Шарыповского округа — мужчины.
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