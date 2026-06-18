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Росавиация признала катастрофой падение частного самолёта в Подмосковье

Авиакатастрофой признано падение частного лёгкого самолёта в Московской области. О начале расследования объявила Росавиация.

Источник: Life.ru

Причины трагедии будет выяснять Межгосударственный авиационный комитет. К процессу подключат специалистов Центрального МТУ Росавиации.

Специалисты намерены работать строго по Правилам расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими судами в РФ. Главная задача — понять, что привело к трагедии, и разработать меры для предотвращения подобного в будущем.

Инцидент произошёл 17 июня в Сергиево-Посадском городском округе. Там потерпел крушение Zlin Z42. После падения машина загорелась и была уничтожена огнём. По предварительным данным, жертвами случившегося стали два человека. Причиной авиакатастрофы могла стать ошибка пилота.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.