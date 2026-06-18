Пожар вспыхнул на верхних этажах небоскреба в Дубае

Как уточняется в сообщении пресс-службы администрации города в соцсети X*, подразделения пожарной службы Дубая оперативно локализовали и взяли под контроль очаг возгорания на одном из ремонтируемых этажей.
В результате происшествия никто из людей не пострадал. Очевидцы сообщают о валящих с верхних этажей небоскреба клубах дыма.
Ранее в Дубае также произошел пожар в строящемся 50-этажном здании жилого комплекса The Residences at Al Habtoor Grand в районе Марина.
* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.
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