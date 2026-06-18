Дочери погибшей в автобусе в Брянской области отказались верить в смерть матери

По его словам, о случившемся он узнал из публикаций в социальных сетях. Позже информацию подтвердила кума. Мужчина рассказал, что был в курсе поездки экс-супруги и её нынешнего мужа на отдых, однако не думал, что они окажутся в том автобусе.