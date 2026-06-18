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Дочери погибшей в автобусе в Брянской области отказались верить в смерть матери

Дочери погибшей при ударе беспилотника на автобус в Брянской области, не поверили сообщениям о её смерти. Об этом RT рассказал бывший муж женщины.

Дочерям погибшей по 21 году, они двойняшки.

По его словам, о случившемся он узнал из публикаций в социальных сетях. Позже информацию подтвердила кума. Мужчина рассказал, что был в курсе поездки экс-супруги и её нынешнего мужа на отдых, однако не думал, что они окажутся в том автобусе.

«Очень хорошая, добрая и светлая была. Работала в магазине. Мы с ней поженились на Украине, ещё в Луганске, потом в Беларусь переехали», — сказал мужчина о бывшей жене.

Напомним, в Брянской области беспилотник ВСУ ударил по автобусу с детской футбольной командой из Белоруссии, следовавшей в Геленджик. В результате погибла сопровождавшая группа женщина, ранены шесть человек, включая четверых детей. Двое несовершеннолетних находятся в реанимации, они получили осколочные ранения и переломы конечностей, а также травматический шок первой степени.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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