Женщина варила мыло из жертв, но ее выдала обычная открытка

Этот вопрос нельзя было решить одной мрачной легендой. Суду нужны были не прозвища, а связь между действиями: обещания, письма, имущество, исчезновения, признания, выводы экспертов. Версия о проклятии объясняла ее слова, но плохо объясняла подготовку. Версия о корысти объясняла вещи и деньги, но не закрывала вопрос о психическом состоянии. Поэтому процесс держался не только на факте убийств, а на том, можно ли считать Чианчулли ответственной за выстроенную ею схему.