Женщину арестовали за обмен приёмной дочери на обезьяну

Женщина отправила девочку в другой штат без согласования с госорганами. О происшествии стало известно только после того, как школьный округ заинтересовался длительным отсутствием ребёнка на занятиях.
Выяснилось, что подросток несколько раз переходила от одних опекунов к другим и в итоге оказалась в семье, которая не могла обеспечить ей надлежащий уход. В ходе расследования также всплыли обвинения в жестоком обращении. Девочка заявила, что в течение нескольких лет подвергалась физическому насилию со стороны приёмной матери.
Один из свидетелей подтвердил, что приёмная мать отдала ребёнка за животное. За это преступление ей грозит срок до семи лет.
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