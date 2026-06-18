Водитель самосвала устроил ДТП на Амурском мосту в Хабаровске

Сегодня утром на Амурском мосту в Хабаровске произошло дорожно-транспортное происшествие с участием самосвала. Большегруз въехал в бетонные ограждения, установленные на одной из полос для проведения ремонтных работ, движение по переправе оказалось затруднено. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», пострадавших нет.
Как отметили в Госавтоинспекции Хабаровска, участники ДТП сообщили сотрудникам ведомства, что отказываются от оформления происшествия. Последствия устранили, движение восстановлено.
— Пострадавших нет. Сотрудники ведомства оперативно прибыли на место. Участники дорожно-транспортного происшествия из-за отсутствия серьезных последствий отказались от оформления ДТП, — подчеркнули в пресс-службе Госавтоинспекции города.
Напомним, что на минувших выходных, 13 июня, в Хабаровском крае поезд столкнулся с внедорожником марки Lexus. Иномарка выехала на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал, водитель авто погиб, а трое его пассажиров доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.