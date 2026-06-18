Водитель самосвала устроил ДТП на Амурском мосту в Хабаровске

Сегодня утром на Амурском мосту в Хабаровске произошло дорожно-транспортное происшествие с участием самосвала. Большегруз въехал в бетонные ограждения, установленные на одной из полос для проведения ремонтных работ, движение по переправе оказалось затруднено. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», пострадавших нет.