В Хабаровском крае пятеро человек пострадали в ДТП за сутки

В Хабаровском крае 17 июня произошло четыре ДТП, в которых пострадали пять человек. За сутки инспекторы также выявили 301 нарушение правил дорожного движения, сообщили в Госавтоинспекции региона.
По данным ведомства, на дорогах края зарегистрировали одно столкновение, один наезд на препятствие и два наезда на пешеходов. Погибших в сводке не указано.
Отдельно автоинспекторы остановили 12 водителей с признаками опьянения или отказавшихся от медосвидетельствования. Троих из них выявили в Хабаровске. Кроме того, 24 человека сели за руль без водительских прав или после лишения, половина таких нарушений пришлась на краевой центр.
Не обошлось и без нарушений на пешеходных переходах. Шесть водителей не уступили дорогу пешеходам, ещё пять пешеходов сами переходили проезжую часть с нарушением правил.
Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости снижать скорость у переходов и не садиться за руль после алкоголя. Пешеходам также советуют не рисковать и переходить дорогу только в разрешённых местах.