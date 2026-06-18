В Хабаровском крае пятеро человек пострадали в ДТП за сутки

Отдельно автоинспекторы остановили 12 водителей с признаками опьянения или отказавшихся от медосвидетельствования. Троих из них выявили в Хабаровске. Кроме того, 24 человека сели за руль без водительских прав или после лишения, половина таких нарушений пришлась на краевой центр.