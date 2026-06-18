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Шесть человек остаются в больнице после атаки ВСУ на автобус в Брянской области

После атаки беспилотника на автобус в Брянской области шесть человек остаются в больнице. Об этом сообщили власти Гомельской области Белоруссии.

Источник: Life.ru

«В Речицу приехали автобусы из Брянской области. Домой вернулись пассажиры, которые не пострадали при атаке БПЛА. Ещё шесть человек остаются в больнице. При необходимости всем вернувшимся будет оказана психологическая и медицинская помощь», — говорится в заявлении.

Напомним, 17 июня на трассе А240 в Почепском районе Брянской области беспилотник ВСУ атаковал автобус с белорусскими гражданами, в котором находилась детская футбольная команда из Речицы (41 ребёнок), следовавшая на отдых в Геленджик. В результате удара один человек погиб, еще восемь пострадали, включая шестерых детей. В России и Белоруссии квалифицировали произошедшее как террористический акт.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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