Новосибирского лжериелтора обвинили в хищении 80 млн рублей у близких людей

В Новосибирске завершено расследование крупного дела о мошенничестве, жертвами которого стали 19 человек. По данным МВД, местная жительница на протяжении десяти лет представлялась успешным риелтором и предлагала знакомым выгодно приобрести арестованное имущество по заниженным ценам.
В пресс-службе УМВД по Новосибирской области отметили, что среди потерпевших оказались друзья, родственники и соседи и даже женщины, с которыми обвиняемая познакомилась в роддоме. Используя доверительные отношения, она убеждала людей вкладывать деньги в якобы выгодные сделки с недвижимостью.
«Мошенническая схема напоминала театральную постановку — с одним режиссёром, актрисой и полным залом доверчивых зрителей. Спектакль под названием “Лёгкие деньги” шёл в Новосибирске целых 10 лет», — сообщает пресс-служба ведомства.
По версии следствия, в результате действий злоумышленницы потерпевшие лишились более 80 миллионов рублей.
Расследованием уголовного дела занималась старший следователь по особо важным делам Следственной части ГСУ ГУ МВД России по Новосибирской области Юлия Малышева. В ходе работы были собраны десятки томов материалов, позволивших установить обстоятельства мошеннической схемы и пресечь дальнейшую противоправную деятельность фигурантки.