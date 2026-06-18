Новосибирского лжериелтора обвинили в хищении 80 млн рублей у близких людей

В пресс-службе УМВД по Новосибирской области отметили, что среди потерпевших оказались друзья, родственники и соседи и даже женщины, с которыми обвиняемая познакомилась в роддоме. Используя доверительные отношения, она убеждала людей вкладывать деньги в якобы выгодные сделки с недвижимостью.