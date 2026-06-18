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Напавшего с ножом на женщину новосибирца отправили в СИЗО на два месяца

Ленинский районный суд Новосибирска 17 июня избрал меру пресечения мужчине, обвиняемому в покушении на убийство. Ему инкриминируют совершение преступления по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Источник: Сиб.фм

По версии следствия, утром 16 июня обвиняемый на почве личной неприязни не менее двух раз ударил ножом свою знакомую, целясь в область жизненно важных органов. Нападение произошло во дворе дома на улице Троллейной. Довести преступный умысел до конца злоумышленнику не удалось — его противоправные действия были остановлены сотрудниками ДПС ГУ МВД России по Новосибирской области.

Рассмотрев ходатайство следователя, суд постановил заключить обвиняемого под стражу. Мера пресечения установлена до 16 августа 2026 года. Постановление суда в законную силу пока не вступило.

Ранее «Сиб.фм» сообщал о том, что в Новосибирске толпа подростков напала на сторожа поликлиники в Первомайском районе.