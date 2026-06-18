Напавшего с ножом на женщину новосибирца отправили в СИЗО на два месяца

По версии следствия, утром 16 июня обвиняемый на почве личной неприязни не менее двух раз ударил ножом свою знакомую, целясь в область жизненно важных органов. Нападение произошло во дворе дома на улице Троллейной. Довести преступный умысел до конца злоумышленнику не удалось — его противоправные действия были остановлены сотрудниками ДПС ГУ МВД России по Новосибирской области.