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Новосибирцам раскрыли популярную схему обмана с работой за границей

Аферисты используют затяжную схему: месяцами сопровождают жертву на каждом этапе «оформления».

Источник: Freepik

Мошенники выманивают деньги у россиян под видом трудоустройства за рубежом, сообщили в УБК МВД России. Аферисты используют затяжную схему: месяцами сопровождают жертву на каждом этапе «оформления», не требуя деньги сразу.

В полиции привели пример: менеджер из Москвы откликнулся на вакансию на складе в Германии, после чего его убедили открыть счёт в европейском банке и зарегистрироваться на криптоплатформе. Когда мужчина перевёл более 270 тысяч рублей, мошенники заявили о блокировке средств и потребовали повторный платёж.