Новосибирцам раскрыли популярную схему обмана с работой за границей

В полиции привели пример: менеджер из Москвы откликнулся на вакансию на складе в Германии, после чего его убедили открыть счёт в европейском банке и зарегистрироваться на криптоплатформе. Когда мужчина перевёл более 270 тысяч рублей, мошенники заявили о блокировке средств и потребовали повторный платёж.