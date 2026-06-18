Под Комсомольском-на-Амуре нашли тела пропавших накануне рыбаков

В Хабаровском крае сотрудники МЧС обнаружили тела рыбаков, пропавших в окрестностях Комсомольска-на-Амуре на прошлой неделе. В пятницу, 12 июня, двое мужчин 44 и 46 лет поехали на Хорпинскую протоку в компании друзей. Они отправились на реку, чтобы установить сетку, но обратно не вернулись, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
За время поисковых работ сотрудники ведомства обследовали 4 тысячи квадратных метров акватории и 18 километров береговой линии Хорпинской протоки.
— В подавляющем большинстве несчастных случаев причина гибели людей на воде — нарушение элементарных правил безопасного поведения как купающимися, так и теми, кто рыбачит или вышел на акваторию на водном транспорте, — отметили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Ранее ИА «Хабаровский край сегодня» сообщал, что волонтеры-поисковики из Хабаровского края проходят обучение в Нижегородской области. Основная цель курса — выработать лучшие методики поиска пропавших, внедрить новые технологии и наладить межрегиональное взаимодействие.