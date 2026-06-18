Временные ограничения ввели во Внуково, Домодедово, Жуковском и Шереметьево

Первым об ограничениях сообщил авиаузел Домодедово. Там ввели запрет на прилёты и вылеты. «Введены временные ограничения на прием и выпуск», — говорилось в оперативной сводке ведомства.
Вскоре стало известно, что аналогичные меры затронули ещё три гавани. Росавиация подтвердила: «Аэропорты Внуково, Жуковский (Раменское), Шереметьево. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов».
Таким образом, режим действует во всех ключевых авиаузлах столичного региона. Причины случившегося пока не озвучиваются.
Пассажирам советуют сохранять спокойствие и уточнять статус рейсов у представителей авиакомпаний или на онлайн-табло терминалов.
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