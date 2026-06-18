Суд арестовал обвиняемого в заказном убийстве депутата Петрова в Петербурге

Ранее KP.RU сообщал, что сообщника Трабера по делу о заказных убийствах отправили в СИЗО. Сам бизнесмен был задержан в Санкт-Петербурге, а в его офисах прошли обыски в рамках расследования дела сотрудниками ФСБ. Вместе с коммерсантом задержали его давнего бизнес-партнера Владимира Даниленко.