«Царьград»: Пропавших в тайге Усольцевых могли убить и захоронить в известняке

Еще одну версию таинственного исчезновения Усольцевых выдвинул анонимный источник из следственной группы в беседе с телеканалом «Царьград». Он высказал предположение, что пропавшая в тайге под Красноярском семья стала жертвой расправы.
По словам собеседника телеканала, предположений о том, как и за что могла быть убита семья, пока нет.
«Однако есть вероятность, что Усольцевых могли захоронить в известняке», — сказал источник.
Такой вариант, по его мнению, объясняет бесследное исчезновение семьи.
Эксперты «РГ», кстати, тоже склонялись к криминальной версии пропажи Усольцевых.
Тем не менее следователи намерены продолжать поиски, пока не найдут тела.
Десятого июня сообщалось, что поисковая операция в тайге приостановлена — следственные органы определяют дальнейшую стратегию. Есть два варианта продолжения работ: детально обследовать территорию рядом с местом, где в последний раз фиксировался сигнал телефона Сергея Усольцева, или расширить радиус поисков.
Напомним, Сергей и Ирина Усольцевы вместе с пятилетней дочерью Ариной пропали под Красноярском 25 сентября прошлого года, когда отправились в поход к горе Буратинка, и с тех пор о них ничего не известно.
Масштабные поиски семьи были свернуты в октябре, когда выпал снег. Возобновилась операция 4 июня в рамках уголовного дела. В ней были задействованы около 80 человек: спасатели, криминалисты, сотрудники силовых структур.
Высказываются разнообразные гипотезы исчезновения Усольцевых — от убийства до бегства семьи за границу. Но основная версия следствия — несчастный случай.