В Сумах произошли взрывы

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Новая серия взрывов произошла в Сумах на северо-востоке Украины, сообщило издание «Общественное. Новости».
В Сумской области объявлена воздушная тревога.
Ранее также сообщалось о взрывах в Киеве, Полтаве и Чернигове.
В Сумской области действует воздушная тревога.
МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Новая серия взрывов произошла в Сумах на северо-востоке Украины, сообщило издание «Общественное. Новости».
В Сумской области объявлена воздушная тревога.
Ранее также сообщалось о взрывах в Киеве, Полтаве и Чернигове.