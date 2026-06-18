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В Сумах произошли взрывы

В Сумской области действует воздушная тревога.

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Новая серия взрывов произошла в Сумах на северо-востоке Украины, сообщило издание «Общественное. Новости».

В Сумской области объявлена воздушная тревога.

Ранее также сообщалось о взрывах в Киеве, Полтаве и Чернигове.