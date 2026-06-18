В Киеве и Полтаве на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы

Взрывы прогремели в Киеве в ночь на 18 июня на фоне объявленной воздушной тревоги в городе, сообщили украинские СМИ.
Кроме того, такие же инциденты произошли в Полтаве. Также появились сведения о взрывах в городе Бровары в Киевской области.
Согласно информации на электронной карте министерства цифровой трансформации Украины, сирены воздушной тревоги зазвучали в большинстве регионов страны.
Напомним, в ночь с 16 на 17 июня украинские СМИ сообщали о взрывах, прогремевших в Сумах и Харькове. Воздушная тревога объявлялась, в частности, на территории областей, в которых находятся эти города. Помимо этого, данные о серии взрывов в Сумах поступали утром 17 июня.
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