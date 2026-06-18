Суд в Москве оставил в СИЗО экс-министра имущества Челябинской области

Басманный райсуд Москвы оставил в СИЗО экс-министра имущества Челябинской области Эльдара Белоусова, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Также в следственном изоляторе до 22 июля останутся бывшие заместитель губернатора Александр Богашов и управляющий делами Алексея Текслера и его правительства Роман Менжинский.
Богашова задержали 23 июля 2025-го сотрудники регионального УФСБ. Двух других в тот же день взяли в Челябинске.
По данным правоохранителей, должностные лица организовали незаконную стройку оздоровительного комплекса на территории резиденции губернатора. Работы вела аффилированная строительная компания. Стоимость комплекса превысила 50 млн рублей. Также фигуранты, как считает следствие, вели формальный документооборот, чтобы скрыть характер и объемы работ.
Все обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пунктами «в», «г», «е» части 3 статьи 286 Уголовного кодекса РФ, находятся в столичном СИЗО.
Богашов до последнего времени был замруководителя департамента ПАО «Новатэк».
Позже, 13 марта Текслер уволил Белоусова и Менжинского, заодно и первого заместителя министра дорожного хозяйства Станислава Харченко. Последнего контрразведчики взяли в декабре 2024 года, обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, получение взятки в крупном размере. По версии следствия, в 2021—2024 годах он, зная о выявленных недостатках после ремонта нескольких региональных дорог, не требовал у подрядчиков устранить нарушения и поручил беспрепятственно принять работы. Бюджету региона был причинен ущерб на сумму более 92,7 млн рублей. Также следствие считает, что представитель другой компании передал первому замминистра телефон стоимостью около 186 тыс. рублей за беспрепятственную приемку товаров и услуг по контрактам на создание интеллектуальной транспортной системы в регионе. Он находится в челябинском СИЗО. Дело рассматривает суд.