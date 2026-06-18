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Собянин: 15 летевших на Москву БПЛА сбито системой ПВО Минобороны

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 18 июня, сообщил, что силами противовоздушной обороны (ПВО) на подлете к столице было уничтожено 15 беспилотников (БПЛА).

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 18 июня, сообщил, что силами противовоздушной обороны (ПВО) на подлете к столице было уничтожено 15 беспилотников (БПЛА).

— Пятнадцать БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал мэр в своем канале в МАКС.

Армия Украины нанесла удар БПЛА по автобусу с детской футбольной командой из Белоруссии в Брянской области в среду, 17 июня. В результате атаки погибла женщина, сопровождавшая юных спортсменов, еще семь человек пострадали. Главное об инциденте — в материале «Вечерней Москвы».

В МИД Белоруссии заявили, что Минск расценивает соответствующую атаку ВСУ как очередной акт терроризма против мирного населения. В ведомстве также потребовали от украинской стороны исчерпывающих объяснений произошедшего.

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