Еще двух человек задержали по делу бизнесмена Трабера

17 июня Басманный суд Москвы арестовал на два месяца Илью Трабера. Его доставили из Санкт-Петербурга в Москву для следственных действий по уголовному делу о заказном убийстве депутата муниципального образования Выборгского района Ленинградской области Александра Петрова в 2020 году. В тот же день был арестован еще один фигурант Алисултан Надирбегов.