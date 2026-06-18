Еще двух человек задержали по делу бизнесмена Трабера

Еще двух фигурантов задержали по делу о заказном убийстве депутата Александра Петрова в 2020 году. Ранее в его рамках был арестован петербургский бизнесмен Илья Трабер. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Процессуальный статус двух задержанных неизвестен, отмечает агентство.
17 июня Басманный суд Москвы арестовал на два месяца Илью Трабера. Его доставили из Санкт-Петербурга в Москву для следственных действий по уголовному делу о заказном убийстве депутата муниципального образования Выборгского района Ленинградской области Александра Петрова в 2020 году. В тот же день был арестован еще один фигурант Алисултан Надирбегов.
В октябре 2020 года неизвестный выстрелил Александра Петрова из снайперской винтовки у его коттеджа в поселке Великое Ленинградской области. По основной версии, преступление могло быть связано с бизнесом потерпевшего. Он владел долями в десятках строительных компаний, а также в компаниях, занимающихся операциями с недвижимостью, гостиничным и портовым бизнесом.
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