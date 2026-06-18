Десятилетнего продавца ландышей сбила машина в Хабаровском крае

ДТП произошло на 35 км дороги «Советская Гавань — Ванино». Группа детей торговала ландышами на обочине. Один из них перебегал дорогу перед автомобилем Mitsubishi RVR, попал под колеса и получил травмы. Очевидцами происшествия стали сотрудники Росгвардии, которые доставили мальчика в больницу.