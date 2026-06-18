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Десятилетнего продавца ландышей сбила машина в Хабаровском крае

Ребёнка доставили в больницу с травмами.

Источник: Хабаровский край сегодня

В пригороде Советской Гавани автомобиль сбил 10-летнего продавца ландышей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

ДТП произошло на 35 км дороги «Советская Гавань — Ванино». Группа детей торговала ландышами на обочине. Один из них перебегал дорогу перед автомобилем Mitsubishi RVR, попал под колеса и получил травмы. Очевидцами происшествия стали сотрудники Росгвардии, которые доставили мальчика в больницу.

— Состояние ребёнка стабилизировано, его жизни ничего не угрожает, — сообщили в Госавтоинспекции по Хабаровскому краю.

Напомним, водитель самосвала устроил ДТП на Амурском мосту в Хабаровске.