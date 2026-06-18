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Силы ПВО сбили 22 БПЛА на подлете к Москве

Силы ПВО сбили 22 беспилотника на пути к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. На месте работают экстренные службы.

Силы ПВО сбили 22 беспилотника на пути к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. На месте работают экстренные службы.

По информации Росавиации, в четырех аэропортах Москвы — Домодедово, Внуково, Шереметьево и Жуковском — введены ограничения на полеты. Авиагавани не выпускают и не принимают авиарейсы.

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