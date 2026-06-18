В нацпарке «Красноярские Столбы» туристка неудачно упала и травмировала ногу

Накануне, 17 июня, в национальном парке «Красноярские Столбы» 50-летняя туристка неудачно упала со скалы и получила травму ноги. Первую помощь пострадавшей оказали краевые спасатели.
Женщина упала с Первого столба. Прибывшие на место происшествия специалисты зафиксировали поврежденную конечность с помощью шины, транспортировали пострадавшую на носилках и передали медикам.
За последние семь дней это уже восьмой случай травматизма туристов на «Столбах». Посетителей пространства просят соблюдать меры безопасности и пользоваться только обозначенными маршрутами.