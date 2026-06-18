Собянин сообщил о ликвидации уже 22 беспилотников, летевших на Москву

Сбито еще семь беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на подлете к Москве. В общей сложности это уже 22 ликвидированный БПЛА. Об этом в четверг, 18 июня, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
— Сбиты семь беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал глава Москвы в своем канале в мессенджере МАКС.
17 июня губернатор Курской области Александр Хинштейн рассказал, что мирный житель погиб при ударе украинского беспилотника по АЗС в городе Обояни. Также два человека получили акубаротравму и осколочные ранения, им окажут медицинскую помощь.
За ночь 17 июня силы ПВО сбили 157 беспилотников Вооруженных сил Украины над территорией России. Атаке подверглись Белгородская, Брянская, Курская области и другие регионы.