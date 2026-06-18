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Один человек погиб, двое пострадали в результате атаки ВСУ на Ростовскую область

В ночь на четверг город Гуково в Ростовской области подвергся атаке украинских беспилотников. Есть жертвы, сообщил в «Максе» губернатор Юрий Слюсарь.

В ночь на четверг город Гуково в Ростовской области подвергся атаке украинских беспилотников. Есть жертвы, сообщил в «Максе» губернатор Юрий Слюсарь.

«В результате атаки БПЛА в городе Гуково один человек погиб, есть раненые», — написал глава региона.

По его словам, травмы получили двое, в состоянии средней тяжести их госпитализировали.

«Медики оказывают всю необходимую помощь», — добавил Слюсарь.

Помимо этого, в результате удара БПЛА получил повреждение тепловоз. Зафиксированы два пожара на коммерческих объектах.

На местах ЧП сейчас работают экстренные службы.

Губернатор предупредил жителей, что в регионе до сих пор сохраняется угроза атаки беспилотников. Он призвал людей укрыться в безопасных местах и не подходить к окнам.

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