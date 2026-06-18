В Иркутске завели дело о легализации 9 млн взятки через фиктивные услуги

В Иркутске полицейские и следователи выявили схему отмывания взятки. Осенью прошлого года оперативники задержали трёх местных жителей, подозреваемых в коррупции.
Два учредителя ангарской противопожарной компании передавали сотруднику другой организации более 13 миллионов рублей. За эти деньги он должен был помогать им с контрактами и подписывать акты выполненных работ без вопросов.
Как выяснили следователи, получатель взятки провёл через подконтрольную фирму 9,2 миллиона рублей. Он платил фиктивную зарплату и переводил деньги за несуществующие услуги, а потом забирал их и тратил на себя.
Теперь, кроме дел о взятках, ему добавили статью за легализацию денег в особо крупном размере.
— Фигурант придал правомерный вид владению, пользованию и распоряжению денежными средствами путём совершения финансовых операций по заключенным договорам с контрагентами, — сообщили в СУ СК России по Иркутской области.