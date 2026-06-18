Человек погиб и двое ранены при атаке БПЛА на Гуково в Ростовской области

В результате атаки беспилотников в городе Гуково Ростовской области погиб один человек, еще двое ранены. Об этом в четверг, 18 июня, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
Глава региона выразил соболезнования семье погибшего. Пострадавшие доставлены в больницу, их состояние оценивается как средней тяжести, медики оказывают необходимую помощь.
В результате атаки также поврежден тепловоз и произошло два возгорания коммерческих объектов. На месте работают экстренные службы.
Слюсарь предупредил, что воздушная атака продолжается, беспилотная опасность сохраняется. Он призвал жителей покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения и не подходить к окнам, говорится в сообщении.
За ночь 17 июня силы ПВО сбили 157 беспилотников Вооруженных сил Украины над территорией России. Атаке подверглись Белгородская, Брянская, Курская области и другие регионы.