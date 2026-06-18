В Ростовской области дрон ВСУ атаковал тепловоз, один человек погиб

В результате атаки БПЛА ВСУ в городе Гуково Ростовской области погиб один человек, еще двое получили ранения, сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своём официальном Telegram-канале.
Кроме того, в ходе удара повреждён тепловоз, а также зафиксированы два пожара на объектах коммерческой недвижимости. На месте происшествия действуют экстренные службы.
«Сегодняшняя ночь принесла большое горе. В результате атаки БПЛА в городе Гуково один человек погиб, есть раненые. Выражаю глубокие соболезнования семье погибшего. Двое пострадавших доставлены в больницу. Состояние средней тяжести», — написал губернатор.
Ранее также сообщалось, что в городе Обоянь Курской области удару украинского беспилотника подверглась автозаправочная станция.