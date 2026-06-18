Собянин: 22 дрона ВСУ сбиты на подлете к Москве утром 18 июня

В Брянской области в среду, 17 июня беспилотник Вооруженных сил Украины нанес удар по машине с беременной женщиной и детьми. Женщина находилась за рулем атакованного автомобиля, в салоне также было двое ее детей. К счастью, никто из них не пострадал, все доставлены в больницу для обследования.