Спустя 20 лет суд рассмотрит дело об убийстве таксиста в Приморье

Зимой 2006 года ночью двое заказали такси из Владивостока до Славянки. На обратном пути пассажиры попросили водителя остановиться в безлюдном месте, после чего убили его. Затем, по версии следствия, тело вынесли из машины, облили бензином и сожгли. После этого были похищены деньги, мобильный телефон и автомобиль, который таксисту не принадлежал.