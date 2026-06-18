«Мы осуждаем любые нападения на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру, где бы они ни происходили. Такие атаки запрещены международным гуманитарным правом и должны быть немедленно прекращены», — говорится в сообщении.
Дюжаррик отметил, что ООН «осведомлена о сообщениях о предполагаемой атаке беспилотника на автобус», однако не указал, какая сторона ее совершила.
В среду, 17 июня, врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что украинские дроны атаковали автобус, в котором находилась детская футбольная команда из Гомеля, направлявшаяся на отдых в Геленджик.
В салоне автобуса находились 44 человека, из них 28 — воспитанники ДЮСШ № 2 города Речицы. В результате атаки погибла сопровождающая футболистов женщина, ранения получили восемь человек, включая шестерых детей. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.
Ковальчук отметил, что удар ВСУ был целенаправленным.
На трассе А240 вместе с автобусом был атакован и автомобиль с беременной женщиной и детьми. Их состояние неизвестно.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала атаку украинских Вооруженных сил на автобус с белорусскими детьми терактом.
Белорусский Союз журналистов заявил, что целью атаки со стороны ВСУ было спровоцировать Минск на принятие жестких ответных мер и дальнейшее обострение конфликта.
Кроме этого, депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук решительно осудил атаку ВСУ на автобус из Беларуси с детьми в Брянской области. По его словам, «избивать и убивать женщин и детей» — высшее достижение киевского главаря Владимира Зеленского. Председатель Совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что Киев всячески провоцирует и пытается втянуть Беларусь в конфликт.
По факту целенаправленного удара по автобусу с детьми на трассе А240 Следственным комитетом РФ возбуждено уголовное дело. Преступление квалифицировано по статье 205 Уголовного кодекса — террористический акт.