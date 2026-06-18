Кроме этого, депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук решительно осудил атаку ВСУ на автобус из Беларуси с детьми в Брянской области. По его словам, «избивать и убивать женщин и детей» — высшее достижение киевского главаря Владимира Зеленского. Председатель Совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что Киев всячески провоцирует и пытается втянуть Беларусь в конфликт.