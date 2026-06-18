Хабаровчанин назвался владельцем чужого авто и обманул пенсионера

В Хабаровске прохожий назвался владельцем чужого автомобиля, поврежденного в ДТП, и получил от виновника аварии деньги, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
На парковке у торгового центра в Кировском районе 64-летний хабаровчанин задел стоявший автомобиль и стал искать его владельца для оформления ДТП. К нему подошел незнакомец, сказал, что машина его, и предложил рассчитаться на месте. Пенсионер отдал ему 15 тысяч рублей и уехал. Но вскоре ему позвонили из Госавтоинспекции в связи с тем, что он покинул место ДТП. Как выяснилось, незнакомец не имел никакого отношения к поврежденному автомобилю. Потерпевший обратился в полицию.
Полицейские задержали 29-летнего жителя Краснофлотского района, в счет погашения ущерба у него изъят смартфон.
— Возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч.2 ст. 159 УК РФ). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, — сообщили в пресс-службе УМВД по Хабаровскому краю.
Напомним, хабаровчанин и два москвича задержаны за обеспечение мошенников связью.