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Хабаровчанин назвался владельцем чужого авто и обманул пенсионера

Горожанин получил деньги за ДТП, к которому не имел отношения.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Хабаровске прохожий назвался владельцем чужого автомобиля, поврежденного в ДТП, и получил от виновника аварии деньги, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

На парковке у торгового центра в Кировском районе 64-летний хабаровчанин задел стоявший автомобиль и стал искать его владельца для оформления ДТП. К нему подошел незнакомец, сказал, что машина его, и предложил рассчитаться на месте. Пенсионер отдал ему 15 тысяч рублей и уехал. Но вскоре ему позвонили из Госавтоинспекции в связи с тем, что он покинул место ДТП. Как выяснилось, незнакомец не имел никакого отношения к поврежденному автомобилю. Потерпевший обратился в полицию.

Полицейские задержали 29-летнего жителя Краснофлотского района, в счет погашения ущерба у него изъят смартфон.

— Возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч.2 ст. 159 УК РФ). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, — сообщили в пресс-службе УМВД по Хабаровскому краю.

Напомним, хабаровчанин и два москвича задержаны за обеспечение мошенников связью.