Хабаровчанин назвался владельцем чужого авто и обманул пенсионера

На парковке у торгового центра в Кировском районе 64-летний хабаровчанин задел стоявший автомобиль и стал искать его владельца для оформления ДТП. К нему подошел незнакомец, сказал, что машина его, и предложил рассчитаться на месте. Пенсионер отдал ему 15 тысяч рублей и уехал. Но вскоре ему позвонили из Госавтоинспекции в связи с тем, что он покинул место ДТП. Как выяснилось, незнакомец не имел никакого отношения к поврежденному автомобилю. Потерпевший обратился в полицию.