Жителей Лос-Анджелеса отправляют в укрытия из‑за крупного пожара на складе

Как сообщается в официальном заявлении пожарной службы, из-за значительного задымления жителям рекомендовано оставаться в укрытии. Телеканал KTLA 5, ссылаясь на местные власти, также сообщает о возможной утечке аммиака и высокой вероятности полного выгорания здания.