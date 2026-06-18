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Жителей Лос-Анджелеса отправляют в укрытия из‑за крупного пожара на складе

В Лос-Анджелесе из‑за крупного пожара на складе возможна утечка аммиака.

Источник: Аргументы и факты

Власти Лос-Анджелеса обратились с настоятельным призывом к жителям и гостям города немедленно укрыться в ближайшем безопасном месте из-за крупного возгорания на складе замороженных продуктов в районе Бойл-Хайтс.

Как сообщается в официальном заявлении пожарной службы, из-за значительного задымления жителям рекомендовано оставаться в укрытии. Телеканал KTLA 5, ссылаясь на местные власти, также сообщает о возможной утечке аммиака и высокой вероятности полного выгорания здания.

Площадь охваченного огнем склада в районе Бойл-Хайтс составляет примерно 45,6 тысячи квадратных метров.

Отметим, что Лос-Анджелес включен в список городов США, принимающих матчи чемпионата мира с запланированными здесь восемью играми.

Ранее сообщалось, что в американском штате Мэриленд 29-летний пожарный Джастин Шолли умышленно поджигал дома, чтобы потом их тушить.

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