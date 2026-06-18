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Собянин сообщил об уничтожении уже 28 летевших на Москву беспилотников

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще шесть беспилотников (БПЛА), на подлете к столице. Об этом в четверг, 18 июня, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще шесть беспилотников (БПЛА), на подлете к столице. Об этом в четверг, 18 июня, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Отражена атака еще шести беспилотников. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал глава города в МАКС.

Так, общее число сбитых дронов достигло 28.

14 июня один человек погиб, еще девять пострадали в результате удара Вооруженных сил Украины по многоэтажному дому в Орле. Днем ранее один человек погиб, трое пострадали в результате атаки украинских беспилотников на Темрюкский район Краснодарского края. Пострадавшим оказали медицинскую помощь.

11 июня в Афипском городском поселении, где после атаки украинских дронов загорелся нефтеперерабатывающий завод, ввели режим ЧС. Пострадавшим оказывалась помощь в уборке дворов и прилегающих территорий.

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