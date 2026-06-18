Пенсионерка в Новосибирске пять месяцев борется за жизнь после разрыва аневризмы

«Нам говорят, что головной мозг восстанавливается очень сложно и многое зависит от самого организма. Но мы надеемся на любые положительные изменения. Сейчас для нас важен каждый взгляд, каждое движение и любая реакция. Маму я назвала героиней, потому что она, как настоящий боец, держится долго», — рассказала дочь пациентки.