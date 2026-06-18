Пенсионерка в Новосибирске пять месяцев борется за жизнь после разрыва аневризмы

64-летняя жительница Горно-Алтайска уже почти пять месяцев находится в тяжёлом состоянии после разрыва аневризмы головного мозга. До января 2026 года женщина не жаловалась на здоровье, однако внезапно потеряла сознание. Врачи диагностировали разрыв крупной аневризмы, который привёл к серьёзному повреждению мозга. О непростой истории дочь пациентки рассказала КП-Новосибирск.
После операции у пациентки произошёл геморрагический инсульт. Женщина провела два месяца в коме, а затем столкнулась с рядом тяжёлых осложнений, включая менингит и повторные сосудистые нарушения. Сейчас она не разговаривает, не двигается самостоятельно, дышит через трахеостому и получает питание через зонд.
После выписки из больницы родственники организовали уход дома, самостоятельно приобретая необходимое оборудование и лекарства. Позже семье удалось устроить пациентку в реабилитационный центр под Новосибирском, где она проходит восстановление.
Врачи пока не дают прогнозов, однако близкие продолжают надеяться на улучшение состояния. По словам дочери женщины, сейчас для семьи важна любая положительная реакция — взгляд, движение или отклик на происходящее вокруг.
«Нам говорят, что головной мозг восстанавливается очень сложно и многое зависит от самого организма. Но мы надеемся на любые положительные изменения. Сейчас для нас важен каждый взгляд, каждое движение и любая реакция. Маму я назвала героиней, потому что она, как настоящий боец, держится долго», — рассказала дочь пациентки.