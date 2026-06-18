Один человек погиб и двое пострадали при атаке БПЛА в Ростовской области

Один человек погиб, еще двое пострадали при атаке БПЛА в городе Гуково Ростовской области сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Раненые госпитализированы, их состояние оценивается как средней тяжести.
Как добавил губернатор, при налете БПЛА также поврежден тепловоз. На территории двух коммерческих объектов начались пожары.
Налет беспилотников на Ростовскую область продолжается, уточнил Юрий Слюсарь.
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