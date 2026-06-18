В Красноярском крае фирму оштрафовали за взятки инспектору ДПС

К технике фирмы у сотрудников дорожной полиции периодически возникали вопросы. Однако руководство компании предпочло «решать проблемы» не совсем законным способом: два с половиной года директор передавал бывшему подчиненному — инспектору ДПС деньги за общее покровительство. Общая сумма взятки составила 660 тысяч рублей.