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В Красноярском крае фирму оштрафовали за взятки инспектору ДПС

В Богучанах оштрафована фирма за взятки полицейскому.

Источник: Комсомольская правда

В Богучанах компанию «Гранит» оштрафовали на 500 тысяч рублей за взятку инспектору дорожно-патрульной службы ГИБДД. По версии прокуратуры Красноярского края, в 2022—2025 годах коммерческая организация занималась разработкой карьеров.

К технике фирмы у сотрудников дорожной полиции периодически возникали вопросы. Однако руководство компании предпочло «решать проблемы» не совсем законным способом: два с половиной года директор передавал бывшему подчиненному — инспектору ДПС деньги за общее покровительство. Общая сумма взятки составила 660 тысяч рублей.

Схема привлекла внимание правоохранительных органов. В итоге суд признал организацию виновной в передаче взятки. Штраф уже оплачен.