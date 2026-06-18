Жителя Иркутска задержали по подозрению в получении взятки в размере более 13 млн рублей

Выяснилось, что два учредителя противопожарного предприятия Ангарска лицу, отвечающему за охрану труда и пожарную безопасность одной из компаний солицы региона, неоднократно передавали денежное вознаграждение за то, чтобы мужчина проявлял лояльность при заключении контрактов. Взятка предназначалась и для того, чтобы подписывать акты работ, которые на самом деле не выполнялись. Подозреваемый в получении незаконных денег в том числе работал менеджером в одном из банков города.