Жителя Иркутска задержали по подозрению в получении взятки в размере более 13 млн рублей

IrkutskMedia, 18 июня. В Иркутске выявили факт попытки легализовать незаконно полученные деньги руководителем одной из коммерческих организаций. Сумма ущерба составляет более 13 млн рублей.
Как рассказали в пресс-службах региональных ГУ МВД и СУ СК России, противоправные действия по получению взятки были пресечены осенью 2025 года. Как установили правоохранители, работая над данным уголовным делом, сотрудники полиции выявили факт другого преступления.
Выяснилось, что два учредителя противопожарного предприятия Ангарска лицу, отвечающему за охрану труда и пожарную безопасность одной из компаний солицы региона, неоднократно передавали денежное вознаграждение за то, чтобы мужчина проявлял лояльность при заключении контрактов. Взятка предназначалась и для того, чтобы подписывать акты работ, которые на самом деле не выполнялись. Подозреваемый в получении незаконных денег в том числе работал менеджером в одном из банков города.
Более 9 млн рублей из полученной суммы мужчина перевёл через подконтрольную организацию. Чтобы придать денежным операциям вид правомерности, иркутянин легализовал через фиктивных работников полученные преступным путём 9,2 млн рублей и потратил их на собственные нужды.
Предполагаемых злоумышленников за дачу взятки задержали. Возбуждены сразу несколько уголовных дел.
Помимо этого в отношение иркутянина возбудили уголовное дело за отмывание незаконных денежных средств в особо крупном размере. Мужчине грозит пять лет принудительных работ и штраф до миллиона рублей.
Сейчас сотрудники внутренних органов проводят следственные действия. Расследование продолжается.
Ранее агентство рассказывало, что ВККС рассмотрит дела о взяточничестве в отношении судьи и экс-судьи из Приангарья. Внеочередное заседание состоится 18 июня.