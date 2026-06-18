На Сахалине задержали девушку, завербованную телефонными мошенниками

Затем они стали угрожать девушке уголовной ответственностью и предложили ей «сотрудничество с органами безопасности». После выполнения нескольких «заданий» злоумышленников в различных регионах, она жительница Смоленска в Южно-Сахалинск. Там она проникла в квартиру, в которой проживали пенсионеры.