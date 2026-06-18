На Сахалине задержали девушку, завербованную телефонными мошенниками

Полиция задержала в аэропорту Южно-Сахалинска 18-летнюю жительницу Смоленска, которую, по данным правоохранительных органов, завербовали телефонные мошенники, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Сахалинской области.
В ведомстве уточнили, что девушка помогла аферистам похитить у пенсионеров драгоценности и деньги на сумму более 1,5 миллиона рублей. Сначала преступники выдали себя за сотрудников поликлиники и выманили у неё персональные данные.
Затем они стали угрожать девушке уголовной ответственностью и предложили ей «сотрудничество с органами безопасности». После выполнения нескольких «заданий» злоумышленников в различных регионах, она жительница Смоленска в Южно-Сахалинск. Там она проникла в квартиру, в которой проживали пенсионеры.
На месте девушка взломала сейфы, похитив деньги, ювелирные украшения и золотые монеты. Преступники также обманули внучку пенсионеров. Все указания они направляли по видеосвязи. В тот же день подозреваемая попыталась вылететь в российскую столицу, но была задержана.
Против девушки возбудили уголовное дело о краже (пункт «б» части 4 статьи 158 УК РФ). Её арестовали.
Напомним, ранее МВД России предупредило родителей о новой схеме обмана детей в мессенджерах. В ведомстве отметили, что аферисты всё чаще ищут жертв в игровых чатах и тематических группах.