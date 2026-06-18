Ледяная вода и крики о помощи: Исполнилось десять лет трагедии на Сямозере, где погибли 14 детей

В поход по озеру отправились 47 детей и четверо сопровождающих. Несмотря на штормовое предупреждение, руководство лагеря не отменило выход на воду. Позже стало известно, что одно из плавсредств имело неисправности, а часть детей использовала спасательные жилеты, рассчитанные на взрослых. Во время шторма волны на озере достигали двух метров. Оба каноэ перевернулись, и десятки подростков оказались в воде с температурой около десяти градусов.