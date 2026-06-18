В Якутии на реке перевернулась лодка

ЯКУТСК, 18 июня. /ТАСС/. Лодка перевернулась на реке Ясачная в Якутии, два человека не выбрались на берег, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
«В Верхнеколымском районе на реке Ясачная в 100 км от села Нелемное перевернулась моторная лодка “Крым”, в результате происшествия два человека не выбрались на берег, тела не найдены», — говорится в сообщении.
Как сообщили ТАСС в Службе спасения, ЧП произошло ночью 15 июня, о нем сообщили оперативным службам сутками позднее. Поиски тел ведутся местными жителями, они осложняются сильным течением на реке и завалами.
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