В Приморье двух подростков обвинили в теракте на железной дороге

Подростки подожгли релейный и батарейный шкафы, предназначенные для регулирования движения поездов, на перегоне станций Ружино — Лесозаводск Дальневосточной железной дороги в Приморском крае и сняли процесс на камеру мобильного телефона. За содеянное обвиняемым была перечислена сумма в десять раз меньше обещанной — 8 тыс. руб. Размер причиненного ущерба не уточняется.