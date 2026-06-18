Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Красноярском изъяли немаркированные сигареты и вейпы на 1,6 миллиона рублей

В Емельянове полицейские выявили реализацию никотиносодержащей продукции без маркировок на 1,6 миллиона рублей.

Источник: Комсомольская правда

В поселке Емельяновском изъяли немаркированные сигареты и вейпы на 1,6 миллиона рублей. Как сообщили в МВД Красноярского края, продажей табачной продукции занималась местная 26-летняя предпринимательница.

В ее магазине находилось более 500 пачек сигарет и электронных систем доставки никотина. На женщину завели уголовное дело по статье, теперь ей грозит до шести лет лишения свободы.

Расследование продолжается.

Ранее мы писали, что в Богучанах компанию «Гранит» оштрафовали на 500 тысяч рублей за взятку инспектору дорожно-патрульной службы ГИБДД.