Под Красноярском изъяли немаркированные сигареты и вейпы на 1,6 миллиона рублей

В поселке Емельяновском изъяли немаркированные сигареты и вейпы на 1,6 миллиона рублей. Как сообщили в МВД Красноярского края, продажей табачной продукции занималась местная 26-летняя предпринимательница.
В ее магазине находилось более 500 пачек сигарет и электронных систем доставки никотина. На женщину завели уголовное дело по статье, теперь ей грозит до шести лет лишения свободы.
Расследование продолжается.
Ранее мы писали, что в Богучанах компанию «Гранит» оштрафовали на 500 тысяч рублей за взятку инспектору дорожно-патрульной службы ГИБДД.