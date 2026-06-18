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При падении обломков на ТЦ «Садовод» серьезных повреждений и пострадавших нет

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны уничтожили еще пять беспилотников (БПЛА) на подлете к Москве. Общее число сбитых дронов достигло 33. Об этом в четверг, 18 июня, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны уничтожили еще пять беспилотников (БПЛА) на подлете к Москве. Общее число сбитых дронов достигло 33. Об этом в четверг, 18 июня, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

— ПВО Минобороны продолжает отражать атаки вражеских беспилотников на Москву. Уничтожены ещё пять БПЛА, — написал глава города в МАКС.

На месте падения обломков на территории торгового центра «Садовод» зафиксированы незначительные повреждения одного из зданий. Пострадавших нет, экстренные службы работают на месте.

За ночь 17 июня силы ПВО сбили 157 беспилотников Вооруженных сил Украины над территорией России. Атаке подверглись Белгородская, Брянская, Курская области и другие регионы.

Помимо этого, 15 июня в результате удара дрона ВСУ по территории Брянской области погибли три человека. Украинская армия атаковала во время проведения сельхозработ в поле, принадлежащем АПХ «Мираторг».

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